Genova. Prosegue la campagna di installazione di sistemi di sicurezza per le vie della città portata avanti dalla amministrazione civica per provare a prevenire reati e criminalità di vario genere.

Dopo gli occhi elettronici posizionati in vari quartieri cittadini, da ponente a levante, in questi giorni è toccato a Sant’Ilario, dove i tecnici di Aster hanno installato e messo in funzione due nuove telecamere di sorveglianza.

I due impianti, uno a telecamera mono ottica e l’altro a telecamera multiottica, sono stati “attacati” a due diversi pali della luce, uno un prossimità della chiesa, e l’altro sulla strada che porta alle creuze.