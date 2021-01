Si compra il cellulare da 2mila euro con il bancomat rubato ad un anziano: denunciato dai carabinieri

Genova. I carabinieri di San Giuliano hanno denunciato a piede libero una persona perchè sorpresa a pagare i conto all’interno di un centro commerciale della Foce con una carta bancomat rubata ad un anziano.

Il 33enne genovese è stato sorpreso all’interno del centro commerciale “Stylecar”, di via Cecchi, intento a fare diversi acquisti: dopo la perquisizione è stato trovato in possesso i un telefono cellulare di ultima generazione marca “Samsung” del valore di circa 2000 € e della somma in contanti di € 200, frutto di acquisto fraudolento e prelevamento illecito.

Ma non solo, l’uomo veniva trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo di genere proibito. L’autore dei fatti dovrà rispondere dei reati di “Indebito utilizzo di Carta di credito, furto aggravato e porto abusivo di arma”.