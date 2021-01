Setterosa in raduno a Ostia fino al 16 gennaio

Genova. Festeggiato il Capodanno, la nazionale italiana di pallanuoto femminile torna al lavoro per proseguire la preparazione in vista del torneo di qualificazione olimpica, in programma al centro federale di Trieste dal 19 al 24 gennaio prossimi. Il collegiale si svolge al centro federale di Ostia da domani, domenica 3 gennaio, fino a sabato 16 gennaio.

Le convocate sono Roberta Bianconi (Fiamme Oro e CSS Verona), Arianna Gragnolati (CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Silvia Avegno, Domitilla Pirozzi, Fabiana Sparano, Izabella Chiappini, Luna Di Claudio (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro e L’Ekipe Orizzonte), Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Roberta Marletta, Laura Barzon (L’Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro e Plebiscito Padova), Agnese Cocchieri (Plebiscito Padova).

Lo staff tecnico è composto dal direttore tecnico Fabio Conti, dal cittì Paolo Zizza, dagli assistenti tecnici Mauro De Paolis e Marco Manzetti, dal medico Matteo Catananti, dalla nutrizionista Beatrice Berti, dalla fisioterapista Simona Tozzetti e dal preparatore atletico Simone Cotini.