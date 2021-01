Sestri ponente, si fa mandare lo screenshot del bonifico per la droga: 25enne nei guai

Genova. I poliziotti del commissariato di Sestri ponente hanno denunciato ieri pomeriggio un genovese di 25 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è partito dalle segnalazioni di alcuni cittadini che indicavano un andirivieni sospetto in via Ottava Società Case.

Ieri pomeriggio i poliziotti hanno effettuato un servizio mirato vedendo il 25enne confabulare con un giovane. Immediatamente fermato, il ragazzo è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti 1.59 g di cocaina e 220 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Anche a casa è stata trovata una piccola quantità di droga, ma sopratutto il giovane, mentre si trovava in Questura, ha ricevuto numerose telefonate e messaggi di persone che dicevano di essere in attesa del suo arrivo.

In particolare gli operatori hanno scoperto che, poco prima, il 25enne si era messaggiato con un probabile cliente che gli aveva inviato una foto di un bonifico di 100 euro, eseguito sul suo iban bancario, con la dicitura “mandati, corri” a cui il pusher aveva risposto “sto correndo”.