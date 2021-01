Sestri Levante, insegnante vandalizza portone della scuola dopo essere stato sospeso dal servizio

Sestri Levante. A seguito di un danneggiamento della porta d’ingresso dell’Istituto Scolastico Superiore “Natta Deambrosi” di Sestri Levante avvenuto nei nel mese di ottobre 2020, i Carabinieri hanno iniziato alcune indagini per risalire all’autore del gesto facendo una scoperta clamorosa.

Grazie alle telecamere di video sorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto come autore del gesto un docente dello stesso istituto, già noto all’autorità giudiziaria perchè sorpreso in passato a dormire abusivamente nelle aule dell’edificio, e per aver aggredito una bidella.

Questo fatto aveva determinato la sospensione dal lavoro da parte dell’uffico scolastico regionale, passaggio che deve aver scatenato la furia e la disperazione dell’uomo, che ha sfogato la sua rabbia su quel portone che gli era stato chiuso in faccia.