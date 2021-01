Sestri Levante 2 (48′ Buso, 61′ Croci) – Sanremese 1 (3′ Diallo)

29′ Diallo prova a concludere ma Pane lo mura. Poco dopo altra conclusione, questa volta più pericolosa, di Murgia respinta da Salvalaggio.

27′ Gastaldo lascia il posto a Murgia e Doratiotto viene sostituito da Miccoli.

24′ Cavalli intercetta il pallone e si invola verso la porta. Ponzio lo ferma in maniera irregolare al limite dell’area e viene ammonito. La punizione di Selvatico viene poi addomesticato in due tempi dal portiere.

20′ Post svantaggio la Sanremese ricomincia ad attaccare, come stava facendo prima della rete di Croci.

16′ VANTAGGIO SESTRI! Puricelli serve con un bel tocco Croci mettendolo davanti al portiere. L’attaccante è freddo e con un rasoterra non lascia scampo a Dragone.

15′ Fase di gioco caratterizzata da un lungo possesso di palla della Sanremese che però non ha prodotto situazioni pericolose.

10′ Pregevole cross di esterno di Cirincione – inseritosi tra le maglie azzurre e premiato da un filtrante di Croci – che pesca Puricelli il quale conclude a botta sicura. Un super Dragone dice di no.

9′ Doratiotto dall’altra parte calcia verso la porta ma la conclusione non è sufficientemente angolata.

7′ Croci apre bene per Buso, che si incunea in area ma il portiere avversario esce tempestivamente sventando la minaccia.

5′ Ci prova Cirincione ma Dragone para senza problemi.

3′ PAREGGIO DEL SESTRI! Buso segna l’ottava rete in campionato grazie a una rete di rapina.

1′ Si riparte

Secondo tempo

46′ Al “Sivori” finisce la prima frazione di gioco con gli ospiti in vantaggio di una lunghezza.

44′ Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara.

40′ Corner di Cirincione, mischia in area e ancora corner per il Sestri. Il secondo tiro dalla bandierina viene respinto di pugno da Dragone.

39′ Sanremese pericolosa dalla distanza con Doratiotto, il cui tiro si spegne a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Salvalaggio.

37′ Cross di Buffo, sponda di Cavalli e colpo di testa di Pane da posizione ravvicinata troppo alto. La terna avrebbe però annullato la rete per una posizione di fuorigioco.

35′ Sfida “mitologica” tra Cavalli e Dragone, con il primo che calcia bene da fuori a conclusione di un’azione insisitita e con il secondo chiamato agli straordinari per mantenere porta inviolata e vantaggio.

29′ Croci ci prova da fuori dopo aver recuperato la palla a seguito di un giropalla rischioso e mal gestito da parte degli ospiti, che han perso il possesso in posizione pericolosa sull’out di destra.

26′ Ferretti viene sostituito da Puricelli, primo cambio della gara effettuato dai padroni di casa. Non si dovrebbe trattare di un cambio tattico bensì di una scelta dettata da condizioni fisiche non ottimali del giocatore di mister Ruvo.

24′ Fitta serie di passaggi dei matuziani che porta il solito Demontis al cross. Traversone interessante indirizzato sul dischetto ma Pane è attento e posizionandosi in traiettoria subisce fallo dalla punta avversaria. Poco dopo, l’ onnipresente Demontis crossa nuovamente, questa volta dal fondo, con la sfera che attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta.

20′ Grea è il primo ammonito tra le fila dei padroni di casa. Gagliardi mette in mezzo per Castaldo che fa una buona torre verso il centro dell’area. I difensori del Sestri sono attenti e sventano la minaccia.

17′ Ancora una ripartenza della Sanremese, che si distende sulla sinistra per poi cambiare il gioco a beneficio di Demontis, il cui cross è però fuori misura e si spegne sul fondo.

12′ La Sanremese non ci sta a fare le barricate e ogni volta che ne ha la possibilità prova a rendersi pericolosa. A ridosso del quarto d’ora, ci prova Demontis dal limite ma la conclusione viene murata dalla difesa dei padroni di casa.

10′ Nonostante l’inizio shock, il Sestri Levante ha subito cominciato a spingere presentandosi un paio di volte in area e reclamando – senza troppa veemenza – un calcio di rigore.

7′ Giallo per Mikhaylovskiy causa fallo di mano all’altezza della trequarti avversaria.

3′ VANTAGGIO SANREMESE! Diallo controlla in area in prossimità del dischetto e con un preciso sinistro supera Salvalaggio.

1′ Sanremese incaricata del calcio di inizio. Parte in perfetto orario il derby ligure dell’Epifania.

La partita

Sanremese: Dragone, Pici, Ponzio, Mikhaylovskiy, Castaldo, Demontis, Gagliardi, Diallo, Gemignani, Doratiotto, Romano. A disposizione: Gennaro, Murgia, Lo Bosco, Miccoli, Scarella, Lodovici, Pellicanò, Sturaro, Fenati. Allenatore: Bifini.

Sestri Levante: Salvalaggio, Cavalli, Grea, Pane, Chella, Selvatico, Buffo, Ferretti, Croci, Buso, Cirrincione. A disposizione: Di Stasio, Marzi, Lipani, Iurato, Canovi , Zanoli , Cuneo, Puricelli, Mazzali. Allenatore: Ruvo.

Terna arbitrale: Raimondo Borriello di Arezzo coadiuvato da Luigi Ingenito di Piombino e Christian Giannetti di Valdarno.

Sestri Levante. Stesse partite giocate, e di questi tempi anche questo è un dato, stesso numero di vittorie (5) e stesso numero di punti (17). Un bottino che consente alle due squadre di poter ambire ai quartieri nobilissimi della graduatoria in caso di successo. Fino a questo momento, leggermente meglio la Sanremese, che di punti ne avrebbe 19 se non fosse per i due di penalità.