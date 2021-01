Sestri Levante. Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo, relative al girone A della Serie D.

Mattia Nanni Monticone (Folgore Caratese), Robert Constant Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Alessio Albini (Arconatese), Gabriele Carli (Saluzzo), Giovanni Fenati (Sanremese), Claudio Poesio (Casale), Lamin Kanteh (Derthona), Luca Donaggio e Davide Sancinito (Imperia) sono stati fermati per un turno. Una giornata di stop, già scontata, anche per Iacopo Lipani (Derthona).

Giovanni Nucera, allenatore della Lavagnese, è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per avere protestato reiteratamente ed in maniera concitata all’indirizzo del direttore di gara e di un assistente arbitrale, rivolgendo loro frasi offensive e irriguardose, nonché espressioni blasfeme”. Una l’ha già scontata.

Roberto Cretaz, tecnico del Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, è stato fermato per tre turni, perché espulso “per avere calciato un pallone sul terreno di gioco causato l’interruzione di un’azione. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si posizionava dietro la rete di recinzione del rettangolo di gioco e protestava all’indirizzo dell’arbitro con espressioni irriguardose”.

Riccardo Boschetto, allenatore del Saluzzo, non potrà sedere in panchina per una gara.

Davide Ghibaudo, massaggiatore del Bra, è stato squalificato fino al 27 gennaio, allontanato “per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara”.

Ammenda di 200 euro al Pont Donnaz Hône Arnad Evançon “per aver omesso di presentare all’arbitro la richiesta della forza pubblica, peraltro assente”.

La classifica marcatori del girone A dopo 14 giornate:

10 reti: Sylla (Gozzano)

9 reti: Buso (Sestri Levante), Cocuzza (Legnano)

8 reti: Allegretti (Gozzano), Chessa (Castellanzese)

6 reti: Romano (Sanremese), Lauria, Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Corno (Caronnese)

5 reti: Ravasi (Chieri), Spoto (Derthona), Donaggio (Imperia)

4 reti: Croci (Sestri Levante), Alfiero (Fossano), Bramante (Borgosesia), Banfi (Caronnese), Pastore, Pavesi (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Colombo, Mecca (Castellanzese), Gasparri (Legnano), Buongiorno (Lavagnese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Valenti (Vado/Chieri), Santonocito (Caronnese/Arconatese)

3 reti: Pedrabissi (Chieri), Capra (Imperia), A. D’Antoni, Valagussa, Ngom, Macrì (Folgore Caratese), Scaringella, Vernocchi, Putzolu (Caronnese), Merkaj, Gaeta (Bra), Carli (Saluzzo), D’Orsi (Lavagnese), Concas (Derthona), Corti, Bigotto (Castellanzese)

2 reti: Di Salvatore (Fossano), Poesio, Bettoni, Franchini (Casale), Daqoune, Campagna, Cardore (Bra), Matera, Aiola (Borgosesia), Calì (Caronnese), Boiga (Vado), Spera, Bianco, Ferrandino (Chieri), Balla, Otelè, Lillo (Città di Varese), Demontis, Diallo, Pellicanò, Lo Bosco (Sanremese), Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Albini, Gobbi (Arconatese), Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, Avellino (Lavagnese), Di Lernia (Legnano)

1 rete: Travaglini, Torin, Siani (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Bartulovic, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Galvagno, Coulibaly, Giraudo (Fossano), Gnecchi, Giglio, Sancinito, Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Saltarelli (Bra), Radaelli, Gianola (Legnano), Ientile, Gomis, Foglio, Menegazzo, Romeo, Vecchierelli (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Conrotto, Della Valle, Rossi (Chieri), Tanasa, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi (Vado), Gagliardi, Diallo, Mikhailovsky, Sturaro, Bregliano (Sanremese), Manasiev, Draghetti, Gualtieri, Gueye, Varela (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi, Serino, De Peralta (Saluzzo), Rampin, Kayode, Vono, Cella, Mastaj, Piraccini (Gozzano), Tripoli, L. Oneto, Alluci, G. Basso, Bei (Lavagnese), M’Hamsi, Coccolo (Casale), Fall, Capelli, Minaj (Città di Varese), Bianchi, Pane, Selvatico, Ferretti (Sestri Levante), Zazzi (Castellanzese)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese)