Genova. Dopo undici mesi si torna finalmente a fare sul serio: al PalaFigoi si parte subito forte con il derby tra Serteco e Carcare, valevole per la prima giornata della Serie B2.

Le giovanissime ragazze di coach Barigione sono protagoniste di un avvio veramente convincente: primo set portato in archivio piuttosto agevolmente 25-14. Nel secondo parziale le coccinelle hanno la possibilità di portarsi sul 2-0, ma sul 19-16 subiscono la rimonta di Carcare che chiude 22-25 ristabilendo quindi il risultato di parità. Col passare dei minuti nelle coccinelle si inceppa qualcosa a livello mentale e le ospiti ne approfittano. Carcare si aggiudica il terzo set 25-18 e il quarto set 25-20 che chiude definitivamente i giochi.

di 48 Galleria fotografica Serie B2: il debutto stagionale della Serteco Volley School









Il prossimo appuntamento è fissato a sabato 30 gennaio, dove per le arancionere sarà ancora derby ligure, questa volta contro la Normac AVB. Bisognerà assolutamente ripartire dal primo set dove le giovani ragazze allenate Barigione hanno mostrato una ottima pallavolo.

“Ci siamo sciolti di fronte alla prima vera difficoltà nel secondo set – commenta Mario Barigione -. Dobbiamo lavorare assolutamente tanto sull’aspetto mentale, siamo una squadra giovanissima. I valori in campo non si discutono: tecnicamente e fisicamente siamo una squadra di livello. Una partenza che fa male, ma è giusta perché Carcare non ha sbagliato più nulla e non ha rubato niente.”

“Volevo fare complimenti al Carcere dell’amico presidente Michele Lorenzo – sono le parole del presidente arancionero Giorgio Parodi -. Ho visto un’ottima squadra ben messa in campo dal suo allenatore con giocatrici di categoria, una meritata vittoria. Per quanto riguarda le mie ragazze ho visto un ottimo primo set e chiaramente il fattore categoria ha portato a un calo mentale, però le ragazze si sono comportate molto bene. Coach Barigione sta lavorando molto bene e sicuramente la squadra dimostrerà ancora di piu le sue capacità”.