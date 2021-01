Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nei dieci incontri giocati domenica 3 gennaio, il giudice sportivo ha squalificato dieci giocatori del campionato di Serie B.

Gennaro Scognamiglio (Pescara) è stato fermato per tre turni con ammonizione in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Raoul Bellanova (Pescara), Giuseppe Bellusci (Monza), Leonardo Capezzi, Francesco Di Tacchio (Salernitana), Antonio Caracciolo (Pisa), Nicola Falasco (Pordenone), Luca Palmiero (Chievo), Andrea Paolucci (Virtus Entella), Andrea Tiritiello (Cosenza).

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 17 giornate:

10 reti: Coda (Lecce)

9 reti: Mancuso (Empoli), Forte (Venezia), Diaw (Pordenone)

6 reti: Bajic (Ascoli), Mar. Mancosu (Lecce), Tutino (Salernitana), Meggiorini (Vicenza), Gargiulo (Cittadella), Mazzocchi (Reggiana), La Mantia (Empoli)

5 reti: Mat. Mancosu (Virtus Entella), Liotti (Reggina), Torregrossa (Brescia), Marconi, Gucher (Pisa), Sabiri (Ascoli), Novakovich (Frosinone)

4 reti: Moreo (Empoli), Ogunseye (Cittadella), Djuric (Salernitana), Ceter (Pescara), Boateng, Mota Carvalho (Monza), Aramu (Venezia), Strizzolo (Cremonese), Stepinski (Lecce), Garritano (Chievo), Vido (Pisa), Parzyszek (Frosinone), Paloschi, Valoti (Spal)

3 reti: Olivieri (Empoli), Jagiello (Brescia), Frattesi (Monza), G. De Luca (Virtus Entella), Musiolik (Pordenone), Carretta (Cosenza), Maistro, Galano (Pescara), Castro, Di Francesco (Spal), Anderson, Kupisz (Salernitana), Margiotta, Djordjevic (Chievo), Cappelletti, Da Riva, Dalmonte (Vicenza)

2 reti: Barison, Ciurria (Pordenone), Bahlouli, Gliozzi (Cosenza), Haas, Matos (Empoli), Rohdén, Ciano (Frosinone), Bettella, Gytkjaer, Barillà, Augusto, Sampirisi (Monza), Falco, Henderson (Lecce), Tavernelli, D’Urso, Benedetti, Proia (Cittadella), Sibilli, Masucci (Pisa), Crisetig, Folorunsho, Ménez (Reggina), Donnarumma, Bjarnason, Ragusa, Spalek, Dessena, Ndoj, Aye (Brescia), Gori, Padella, Longo (Vicenza), Salamon, Strefezza, Sal. Esposito (Spal), Pinato, Valzania, Deli, Celar (Cremonese), Fiordilino (Venezia), Varone, Radrezza (Reggiana), Bocchetti (Pescara)

1 rete: Caracciolo, Soddimo, Birindelli, Palombi, Mazzitelli (Pisa), Adorni, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Pavan, Iori, Branca, Tsadjout (Cittadella), Romagnoli, Bajrami, Stulac (Empoli), Martinelli, Radrezza, Kargbo, Rozzio, Costa (Reggiana), Casasola, Bogdan, Capezzi (Salernitana), Mangraviti, Bisoli, Papetti, Van de Looi (Brescia), Cavion, Pucino, Cangiano, Kragl (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni, Bocalon, Crnigoj, Svoboda (Venezia), Rigoni, Jallow, Marotta (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Calderoni, Adjapong, Rodriguez Delgado (Lecce), Mogos, Leverbe, Fabbro, Gigliotti, Canotto, Ciciretti, Rigione, Obi, Giaccherini, Bertagnoli (Chievo), Szyminski, Salvi, Zampano, Kastanos (Frosinone), Seb. Esposito, Tomovic, Murgia (Spal), Buonaiuto, Gaetano, Ciofani (Cremonese), Zammarini, Falasco, Scavone, Berra (Pordenone), Báez, Bittante, Tiritiello (Cosenza), Denis, Situm, Lafferty, Bianchi, Bellomo (Reggina), Maric, Balotelli, Armellino (Monza), Memushaj, Scognamiglio (Pescara), Costa, Poli, Schenetti, Cardoselli, Koutsoupias (Virtus Entella)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza), Valzania (pro Virtus Entella)