Serie A2 femminile: il derby ligure premia la Locatelli

Rapallo. Parte in salita l’avventura del Rapallo Pallanuoto in Serie A2 femminile. Nella prima giornata di campionato era previsto il derby ligure, nel girone Nord-Ovest.

Le gialloblù sono incappate in una sconfitta per mano della Locatelli: le genovesi si sono imposte per 11 a 12.

Un successo delle lontre maturato sul finale del match: al Poggiolino il Rapallo, sotto di tre gol alla fine del terzo tempo, è riuscito ad agguantare le avversarie grazie alle reti di Martina Antonucci, Kuzina e Gitto premendo il piede sull’acceleratore nell’ultima frazione di gioco.

A poco meno di un minuto dalla sirena, il tabellone segna 11-11. Ma ecco il guizzo della Locatelli che, approfittando della superiorità numerica, va a bersaglio con Rossi decretando la prima sconfitta di stagione per Fiore e compagne.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – US Locatelli 11-12

Rapallo Pallanuoto: Gasparini, Giavina D., Gitto 1, Costigliolo, Giavina V. 1, Fiore 1, Kuzina 6 (1 rig), Cabona 1, Mascherpa A., Antonucci A., Cò, Antonucci M. 1, Stiaccini. All. Antonucci L.

US Locatelli: Avenoso, Bianco 2, Donato, Bissocoli, Ravenna 3, Grasso 3 (1 rig), Rossi 4, Nucifora, Drago, De Laurentiis, Medicina, Polidori, Bianchi. All. Carbone

Parziali: 3-4, 3-4, 2-3, 3-1

Uscite per limite di falli: Kuzina (R) nel quarto tempo