Crotone. Oggi allo stadio Ezio Scida di Crotone andrà in scena uno dei match validi per la ventesima giornata di Serie A. Le protagoniste della sfida odierna saranno Crotone e Genoa, formazioni che stanno vivendo due momenti di forma completamente diversi. I rossoblù, dopo le titubanze accusate per gran parte del girone di andata, sembrano essere finalmente riusciti a svoltare soprattutto per merito di Ballardini il quale, grazie alla sua tenacia, ha permesso ai giocatori del Grifone di ritrovare la convinzione necessaria per impensierire chiunque. Il Crotone invece sembra avere un organico davvero inadeguato per la Serie A. Il mercato di riparazione inoltre, Di Carmine a parte, probabilmente non ha regalato i colpi utili per poter mantenere la categoria. Nel calcio però si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ed è per questo che lo scontro salvezza odierno si prospetta ricco di emozioni e spettacolo.

Passiamo ora alle formazioni. I padroni di casa allenati da Giovanni Stroppa si sono schierati con il 3-5-2. Di seguito gli interpreti: Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Pedro Pereira, Messias, Benali, Zanellato, Reca, Di Carmine e Simy. A disposizione ci sono: Crespi, D’aprile, Djidji, Dragus, Festa, Henrique, Luperto, Petriccione, Rispoli, Rivière, Rojas e Vulic.

Il Genoa di Ballardini ha risposto invece con il solito 3-5-2 con Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra, Shomurodov e Destro. In panchina si accomodano: Behrami, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Melegoni, Onguéné, Pandev, Pellegrini, Pjaca, Portanova, Rovella e Zima.

Arbitra il match il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dai signori Tardino e Rossi. Il quarto uomo designato è invece Dionisi, con Nasca e Di Vuolo protagonisti al Var.

Alle 15 pronti via ed è subito chiara l’intenzione delle due squadre, decise a prestare una grande attenzione difensiva per poi provare a far male con i mezzi a propria disposizione. Al 7′ il primo reale pericolo viene creato dai padroni di casa grazie alla punizione di Messias, la quale però è stata prontamente respinta dal sempre attento Perin. Sono poi serviti altri dieci minuti per assistere al primo squillo degli ospiti, piuttosto in difficoltà a causa dei pochi spazi lasciati dall’attenta retroguardia dei calabresi.

Al 24′ però ci ha pensato Mattia Destro a sbloccare la sfida, ricordando a tutti quanta voglia abbia di tornare ad essere protagonista dopo qualche stagione in chiaroscuro. Un gol da attaccante vero per il numero 9 rossoblù, che in maniera cinica ha trasformato in oro un pallone vagante in area di rigore: 1-0 Genoa!

A questo punto sono saltati gli schemi ed è stato ancora un indemoniato Grifone ad approfittarne; uno-due micidiale messo a segno dalla formazione di Ballardini, con Czyborra che ha confermato il suo stato di grazia per merito di una vera e propria prodezza balistica.

È così terminato 0-2 un primo tempo divertente, con il Crotone che non si è dimostrato in grado di impensierire la rocciosa difesa genoana. Alle 16:02 ha poi preso il via la seconda frazione, con mister Stroppa che ha scelto di sostituire Pereira per lasciare spazio a Rispoli. Undici iniziale confermato invece per gli ospiti.

Passano i minuti ma non la sostanza del match. Al 50′ infatti Mattia Destro ha trovato la nona marcatura stagionale confermando ancora una volta il suo stato di grazia, portando inoltre i suoi su un confortante triplo vantaggio. Cinque minuti più tardi il nuovo acquisto Di Carmine ha lasciato il campo per Rivière, questa la mossa dei padroni di casa.

Tra il 56′ e il 57′ poi il Genoa avrebbe la possibilità di dilagare con l’azero Shomurodov, il quale però spreca un’ottima doppia occasione facendo rumoreggiare la panchina rossoblù. È probabilmente anche per questo che il numero 61 pochi minuti più tardi ha lasciato il terreno di gioco, con Pjaca che ha preso il suo posto. Anche Melegoni è entrato prelevando uno stremato Zajc.

Successivamente al 68′ è proseguito l’assolo genoano grazie al neo entrato Pjaca, il quale però non è riuscito a calare il poker per una questione di centimetri. Un minuto più tardi è stato ancora una volta Stroppa a chiedere di interrompere il gioco per poter operare due cambi: dentro Djidji ed Henrique, fuori Zanellato e Magallan.

Al 71′ poi ancora sostituzioni protagoniste, questa volta tra le file degli ospiti: Pandev e Ghiglione hanno preso il posto di Destro e Zappacosta. L’highlander macedone ha subito sfiorato la rete, con il suo tiro a giro che è uscito di poco alla sinistra di Cordaz.

Al 74′ ancora un cambio per Ballardini: l’ottimo Strootman ha lasciato il campo per favorire l’ingresso di Behrami. Nel finale poi un rilassato Grifone ha rischiato di subire gol dagli avversari, con il palo che però ha risposto di no ad uno sfortunato Benali. Al 92′ infine Pandev ha cercato ancora la gloria personale, trovando però sulla sua strada la manona di un orgoglioso Cordaz.

È terminata così 0-3 una partita dominata dal Genoa, apparso totalmente in controllo di un match che, alla vigilia, appariva come piuttosto complicato. I rossoblù però ormai sembrano aver davvero cambiato passo, con la vittoria di oggi che rappresenta l’ennesima grande iniezione di fiducia. Ottime trame, solidità difensiva ed una media punti da Champions: è questo il Grifone che nella prossima giornata ospiterà il Napoli, nella speranza di riuscire a stupire ancora. Tanta amarezza invece per il Crotone, formazione ancora una volta apparsa totalmente inadeguata e ora chiamata a reagire già dal prossimo turno a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli.