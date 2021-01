Scuola e didattica a distanza, Aspi regala 25 tablet all’istituto comprensivo Staglieno

Genova. Parte in questi giorni la distribuzione di apparecchiature tecnologiche da parte di Autostrade per l’Italia per consentire a 18 istituti scolastici di superare la problematica del digital divide, facilitando così le attività per la didattica a distanza. Il personale delle nove Direzioni di Tronco della società consegnerà infatti alcune centinaia di tablet di ultima generazione, LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e Smart TV al personale e agli studenti degli istituti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e individuati con il supporto operativo del MIUR.

Per quanto riguarda Genova, la scuola scelta per la donazione è l’Istituto Comprensivo Staglieno, l’istituto la cui sede è a pochi metri dal viadotto Bisagno, il grande ponte della A12 che salta la vallata e che nei prossimi anni sarà interessato da un grande cantiere, oggi in fase di allestimento, che provvederà alla manutenzione straordinaria dell’infrastruttura.

A ogni complesso scolastico verranno assegnati circa 25 tablet di ultima generazione (o dotazione o importi equivalenti) e una lavagna interattiva luminosa. Gli strumenti per la didattica a distanza saranno consegnati ai dirigenti scolastici e agli studenti dagli addetti delle diverse Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia, nello spirito di massima collaborazione e attenzione alle necessità dei territori nei quali la società è presente.