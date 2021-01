Scontro Toti-Lega sui nuovi nati, l’Arci Liguria: “Rilanciare discussione in parlamento su Ius soli”

Genova. “È positivo che il Presidente della Regione abbia deciso di sottolineare che chi nasce qui sia ligure a tutti gli effetti, all’interno di un post sui primi nati e nate nel 2021. È positivo perché la nascita di un bambino non dovrebbe dare spazio a mostruosità come quelle lette in quel post o dette successivamente da esponenti politici ignobili”. Lo scrive Arci Liguria in un post su facebook.

“La riforma della cittadinanza è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese e per i tanti ragazzi nati qui già oggi a tutti gli effetti nostri concittadini. Questa riforma sta molto a cuore all’Arci ed è per questo che ci battiamo da molti anni affinché il Parlamento possa esprimersi in questa direzione” dice l’Arci a proposito dell’attesa riforma dello Ius soli.

“Le aperture sul tema da parte del Presidente della Regione rafforza in noi la convinzione che i tempi siano maturi per chiedere con ancora più forza la ricalendarizzazione della discussione in Parlamento senza strumentalizzazioni e paure, dato che stiamo parlando della vita delle persone. E, comunque, anche da parte nostra un grandissimo benvenuto a Greater, Morena, Louis, ed a tutti i bambini e le bambine nati/e nella nostra regione”.