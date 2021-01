Sciopero del personale Autostrade, adesione al 90%: “Chiaro segnale a un’azienda arrogante”

Genova. “La fortissima adesione allo sciopero di oggi è una risposta chiara rispetto alla proposta del piano industriale di Aspi, che ha detto no al turnover nei comparti Esazione pedaggi-Esercizio-Impianti, così come regolati da intese nazionali e locali tuttora vigenti”. Lo scrivono in una nota Raffaele Lupia e Giuseppe Sgotti, segretario generale aggiunto e coordinatore Autostrade Fit Cisl Liguria.

“Aspi ha dimostrato non solo di non mantener fede agli impegni, ha dato anche dimostrazione di arroganza nei confronti dei lavoratori della Direzione 1° Tronco di Genova”, proseguono i sindacalisti.

“Lo sciopero di oggi ha dato un segnale forte e chiaro al cospetto di un’azienda che ha dimostrato con i fatti di non avere intenzione di investire sul futuro nel nostro territorio. La nostra priorità sarà sempre quella di garantire la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’utenza tutta”, concludono.