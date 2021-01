Santa Margherita ligure, Vivenda restaurerà gratuitamente municipio e 9 monumenti

Santa Margherita ligure. Sarà la società Vivenda Srl di Roma a restaurare e illuminare gratuitamente 9 monumenti cittadini di Santa Margherita Ligure. L’assegnazione dell’incarico è avvenuto tramite apposito bando pubblico chiuso nei giorni scorsi.

Con questo accordo il Comune otterrà il restauro gratuito dei seguenti monumenti:

Giuseppe Garibaldi (Ghiaia, al quale l’Amministrazione ha già restaurato il basamento negli anni scorsi); Caduti del Mare (sant’Erasmo); Giuseppe Mazzini (piazza del Comune); Vittorio Emanuele II (Giardini a mare); Camillo Benso Conte di Cavour (Corte); Umberto I (ingresso porto). A questi si aggiungerà il restauro dei monumenti della Giustizia e di Giacomo Costa attualmente ricoverati nel complesso di Villa Durazzo.

Gli interventi prevedono anche di illuminare tutte le statue e il Castello cinquecentesco.

Vivenda srl si impegna a terminare gli interventi entro tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto con cui il Comune di Santa Margherita Ligure consentirà alla società di utilizzare a scopo pubblicitario promozionale (per un massimo di tempo di due mesi e mezzo ciascuno), lo spazio ricavabile dalla copertura dei ponteggi di – in totale – tre dei monumenti oggetto di intervento (uno all’anno)

“Restauriamo i monumenti cittadini a costo zero per la collettività con un meccanismo che abbiamo già utilizzato con gli interventi alla fontana e alla statua di Colombo ai Giardini a Mare – dichiara il sindaco Paolo Donadon – Il lavoro svolto in questi anni ha consentito a Santa Margherita Ligure di cogliere opportunità nuove e di rinnovare la sua veste artistica che racconta la nostra storia e nel contempo rappresenta un’attrattiva turistica. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto”.