Sanità, ricette dematerializzate: ancora problemi per il sistema informatico

Genova. Come ieri, anche questa mattina il sistema di gestione delle ricette in forma dematerializzata potrebbe subire rallentamenti e/o interruzioni, a causa di un problema informatico al flusso gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso Sogei (Società Generale d’Informatica).

Per questo motivo, anche oggi, si potrebbero verificare disservizi per i pazienti in possesso di ricetta dematerializzata.

A causa di questo problema registrato a livello nazionale, per cui non sono stati ancora comunicati i tempi di ripristino, anche in Liguria per le attività sanitarie che dipendono dalla ricetta dematerializzata (Cup, laboratori, farmacie) i sistemi, in caso di necessità, funzioneranno con le modalità di emergenza, attraverso la modalità cartacea.

Medici e pediatri di famiglia, al bisogno, possono emettere ricette “rosse” in formato cartaceo.