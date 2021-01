Sampierdarena, in 16 in casa per una festa ‘clandestina’: tutti multati per norme anti covid

Genova. La scora notte gli agenti della polizia di Genova hanno sanzionato 16 giovani, di cui 15 sudamericani, di età compresa tra i 33 e i 18 anni, per la violazione della recente normativa “anticovid”.

Numerose sono state le segnalazioni giunte nella notte al 112 da parte dei residenti di via S. Bartolomeo del Fossato che non riuscivano a dormire a causa dei rumori provenienti da un appartamento, talmente forti da far pensare che si potesse trattare di una lite animata.

I poliziotti intervenuti hanno bussato alla porta dell’abitazione a cui si è affacciato l’inquilino, un 31enne ecuadoriano, che ha negato che fosse in corso una lite, invitando gli operatori a verificare con i loro occhi. Effettivamente all’interno non è stata riscontrata alcuna situazione di emergenza se non quella sanitaria, infatti era in corso una festa a cui stavano partecipando 16 giovani, tutti molto tranquilli e rilassati. Tutti sanzionati in via amministrativa.