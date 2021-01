Sampdoria: ufficializzato Torregrossa, si punta su Bjorkan

Genova. Il sito della Lega Serie A anticipa quello della Sampdoria, nel comunicare l’ufficializzazione dell’ingaggio di Torregrossa… dunque da oggi Ranieri ha una freccia in più nella sua faretra… ed i tifosi blucerchiati sono curiosi di conoscere “l’importanza di chiamarsi Ernesto”…

Considerato che dalla Campania arrivano smentite, sono, invece, da valutare le notizie che riguardano Vasco Regini, il cui addio – rispetto alla scadenza di contratto – potrebbe essere anticipato al corrente mese, con destinazione Salerno, dove come estimatore troverebbe mister Fabrizio Castori, che lo fece esordire in Serie B, nel marzo del 2008, in un Bologna-Cesena.

In tal caso, troverebbero conferma le voci che riferiscono di una Samp sulle tracce di Fredrik Bjorkan, terzino mancino del Bodo, seguito anche da Leeds, Newcastle e Norwich. E’ un ’98 che vanta 11 presenze nella Under 21 norvegese ed 8 nella Under 18.

Parlando di ex, inizia bene l’avventura turca di Andrea Bertolacci, vincente e subito in goal nel suo esordio, in Turchia, nel Karagümrük, che ha vinto 2-1 col Koyaspor Kulübü, grazie ad un colpo di testa dell’ex rosso/blucerchiato, con cui giocano anche Viviano, Borini e Biglia.

Trovano infine conferma le voci estive su Oscar Carl Linnér… Su queste stesse pagine di Genova 24, nell’ottobre scorso, avevamo riportato la notizia che la Sampdoria, alla ricerca di un vice Audero, aveva sondato il club tedesco Arminia Bielefeld, nell’intento di ingaggiare il portiere svedese, cresciuto nell’AIK Solna ed ora, la conferma della trattativa arriva dallo stesso Linnér, che – a quanto pare – ha il piacere di tenere “la porta aperta”…