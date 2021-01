Sampdoria, tanti prestiti senza prospettive di riscatto

Genova. Un proverbio genovese recita, senza mezzi termini: “prestâ porta mâ” ed i nostri vecchi sapevano quello che dicevano…

Già l’anno scorso, Parma e Celta Vigo si erano ben guardare dal esercitare il diritto di riscatto che vantavano su Caprari e Murillo, tanto è vero che gli uomini mercato della Sampdoria hanno dovuto bissare il prestito del colombiano in Spagna e cedere di nuovo le prestazioni sportive dell’ex pescarese, questa volta al Benevento.

Di fronte alla necessità di alleggerire il monte ingaggio (oltre ai tanti giovani mandati giustamente a farsi le ossa in categorie inferiori), sempre nella finestra estiva del mercato, si è fatto lo stesso anche con Chabot (allo Spezia), Bonazzoli e Murru (al Torino), Vieira (al Verona) e Depaoli (all’Atalanta)… ma la domanda, che ci si pone ora, è: “Quanti di questi verranno ricattati?”

Pochi o nessuno? Infatti, l’Atalanta di Gasperini, dopo aver ingaggiato Joakim Mæhle dal Genk, ha già restituito al mittente Fabio Depaoli, per il quale è stata nuovamente trovata una nuova destinazione in prestito, questa volta a Benevento… Ci si augura in una trattativa che possa coinvolgere Caprari in un riscatto anticipato”.

Anche il Torino vorrebbe rimandare a Genova, già adesso , Murru e Bonazzoli e si conta sul Crotone per piazzare in Calabria il ragazzo che lo scorso anno ha avuto una parte importante nella salvezza del Doria. Vieira sta cercando di riprendere confidenza con la palla, dopo un lungo infortunio, mentre Chabot è l’unico a giocare con continuità, nello Spezia di Italiano.

A dire il vero, anche Falcone e Bahlouli si stanno ben comportando nel Cosenza, tanto è vero che i calabresi vorrebbero fare il tris, prendendo in prestito anche Kaique Rocha, tanto più dopo l’infortunio occorso a Luca Bittante (il brasiliano piace comunque anche ad Ascoli e Vicenza).

Passando al calcio giocato, oltre a fare i complimenti a Ranieri ed ai suoi ragazzi per l’exploit di Parma, ottenuto grazie alle belle prestazioni di tutti (in primis Audero, Adrien Silva, Yoshida, Colley, Augello, Damsgaard, Keita), c’è da fare un bocca al lupo ai ragazzi, che Tufano ha convocato per la partita di questo pomeriggio, alle 15 a Bogliasco, per il recupero della quarta giornata del Campionato Primavera 1:

Portieri: Avogadri, Saio, Zovko.

Difensori: Angileri, Aquino, Ercolano, Giordano, Hermansen, Miceli, Napoli, Obert.

Centrocampisti: Brentan, Canovi, Francofonte, Sepe, Siatounis, Somma, Trimboli, Yepes Laut.

Attaccanti: Di Stefano, Gaggero, Krawczyk, Marrale, Montevago, Prelec.