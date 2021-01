Sampdoria, rebus Bonazzoli

Genova. Dopo aver cambiato le ‘caselle di prestito’ di Tommaso Farabegoli (dalla Vis Pesaro al FeralpiSalò) e di Fabio Depaoli (dall’Atalanta al Benevento), anche per Ognjen Stijepović è arrivata l’ufficializzazione della cessione delle prestazioni sportive al Grosseto, dopo la rescissione dell’analogo precedente contratto con l’Alessandria. In toscana il montenegrino trova due altri ex Primavera, Alex Campeol (anche lui in prestito) e Federico Scaffidi (cessione definitiva della scorsa estate).

Pure per Felice D’Amico, il cambio di casacca è praticamente fatto ed alla luce del ridotto minutaggio concessogli dal Chievo, la sua nuova destinazione sarà la Pro Sesto, con un declassamento in Serie C.

Ci sono peraltro altre posizioni da sistemare: quella di Bonazzoli in primis, considerato che l’allenatore del Torino, Davide Nicola, non ha nemmeno convocato l’ex interista, per la partita con la Fiorentina, cosa che ha invece fatto per Nicola Murru.

Nel frattempo, però, si è anche semichiusa la porta del Crotone, visto che i calabresi hanno intanto preso, dall’Hellas Verona, Samuel Di Carmine, che va ad aggiungersi alle punte Simy e Messias.

Rimbalza di nuovo in Italia, la voce, circolata nei giorni scorsi, che voleva Medhi Léris fra i giocatori ambiti dal Marsiglia di Vilas-Boas, che evidentemente lo stima quanto Ranieri.

Parlando di ex, c’è da segnalare l’ingaggio, da parte della Pro Vercelli, di Luca Rizzo, cresciuto nelle giovanili del Doria, con cui ha esordito in Serie A e giocato 16 partite (con un goal), prima di essere ceduto al Bologna e da lì a Spal, Atalanta, Foggia e Livorno.

Infine, per la partita di sabato 30, ore 15, contro il Bologna, Felice Tufano ha convocato questi giocatori della Primavera:

Portieri: Gentile, Saio, Zovko.

Difensori: Angileri, Aquino, Ercolano, Giordano, Hermansen, Miceli, Napoli, Obert.

Centrocampisti: Brentan, Canovi, Francofonte, Paoletti, Sepe, Siatounis, Trimboli, Yepes Laut.

Attaccanti: Di Stefano, Gaggero, Marrale, Montevago, Prelec, Yayi Mpie.