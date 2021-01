Sampdoria, Quagliarella nel mirino della Juventus

Genova. Sotto a chi tocca… e purtroppo è il turno dell’Inter di Antonio Conte, in piena lotta con la capolista Milan per il titolo di campione d’inverno… e tra l’altro la classifica, vista invece dal basso, comincia ad assottigliarsi, per cui cari ragazzi di Ranieri, “affilate i bulloni” (metaforicamente) ed iniziate a correre… ci sarà da sudare contro i nerazzurri.

Questo almeno traspare dalla conferenza di Ranieri, che ha fatto intendere che confermerà in blocco la difesa, con Yoshida al posto di Bereszyński, ritenuto ancora non al 100%, mentre a centrocampo l’assenza forzata di Ekdal (per squalifica), sarà compensata da Adrien Silva, che di certo darà meno sostanza, ma più geometria al gioco di squadra.

Davanti, poi, il mister ha apertamente detto che deve ancora decidere se partire col trequartista ed una punta, oppure con le due punte e cioè Keita (ormai quasi al top) e Quagliarella…

Ops, Quagliarella… la bomba di mercato è che il capitano, alla tenera età di 38 anni, sembra essere entrato nei piani di Andrea Pirlo, come alter ego di Álvaro Morata… e non deve essere catalogata fra le “fake news”, se è vero che lo stesso Ranieri ne ha fatto cenno nella conferenza pre partita…