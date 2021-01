Sampdoria, occhio al mercato

Genova. Chi scrive (o legge) di Sampdoria, il primo dell’anno, lo fa tutto l’anno… Dunque vediamo di aggiornare i lettori di Genova 24 sulle ultime notizie di calciomercato che circolano in rete…

Anche stando alle ultime dichiarazioni di Pradè, Patrick Cutrone è in uscita dalla Fiorentina, per cui viene accostato alla Sampdoria… ma, ammesso che la dirigenza blucerchiata, sia effettivamente alla ricerca di una punta, l’ex Milan, di proprietà degli inglesi del Wolverhampton) ha le caratteristiche tecniche della punta che serve a Ranieri? Diremmo di no, perché se centravanti deve essere, forse per gli schemi del mister, farebbe più comodo un centrattacco “boa”, alle cui caratteristiche potrebbe avvicinarsi di più Kenan Karaman, centravanti tedesco, naturalizzato turco, che gioca nel Fortuna Duesseldorf e che, pur non essendo una macchina da goal, ha nel “gioco fisico” il suo punto di forza.

Ancor più “di peso” sarebbe l’altra voce, che arriva addirittura dalla Bosnia, riferita al loro connazionale (ma con cittadinanza italiana) Milan Djuric, che sta facendo bene nella Salernitana, ma anche lui con una non eccessiva confidenza col goal, mentre con tutt’altre caratteristiche si presenta Dennis Man, attaccante dello Steaua Bucarest e della Nazionale rumena, esterno mancino dotato di notevole velocità in progressione.

Piuttosto, potendo scegliere, fra le tante voci, opteremmo per l’olandese Sam Lammers, che pur lontano dal tipo di punta cercata, ha dalla sua un bagaglio di tecnica non indifferente, come ha già avuto modo di fare vedere, quando Gasperini lo ha mandato in campo. Facile a dirsi ora… bisognava prenderlo questa estate, anticipando l’Atalanta…

Prima di passare al capitolo uscite, riportiamo la notizia di un interessamento per Davide De Marino, difensore centrale mancino della Pro Vercelli, un tipo alla Romagnoli, cioè un difensore moderno, che sa impostare l’azione dalle retrovie, molto di modo di questi tempi, tanto è vero che sarebbe seguito anche da Juventus, Napoli e Crotone.

Infine, come ipotetica prelazione da parte dei nerazzurri su Mikkel Damsgaard, dall’Inter potrebbe arrivare a Genova Matías Vecino, magari con la stessa formula (prestito) con cui Radja Nainggolan è andato a Cagliari.

Parlavamo prima di uscite… la Sampdoria vorrebbe monetizzare con Ramirez, ma è molto probabile che l’uruguaiano voglia invece arrivare, a giugno, in scadenza di contratto… a meno che il presidente dell’Atalanta, Percassi, non lo voglia avere in squadra nella corsa Champions, in caso di partenza del Papu Gomez…

Augello, Jankto e Colley, ci si augura non rientrino subito fra le plusvalenze di gennaio… L’ex spezzino ha appena rinnovato, ma il Napoli lo ha messo nel mirino, mentre Jakub, grazie allo splendido momento di forma che sta attraversando, è appetito dai club della Bundesliga, leggi Herta Berlino e Hoffnheim. Da parte sua il difensore del Gambia non ha smesso di piacere allo Sheffield United, che già aveva provato a strapparlo alla Samp l’estate scorsa.