Sampdoria, in arrivo Sanasi Sy dall’Amiens

Genova. Brutta Sampdoria, quella vista, ieri, al Picco di La Spezia, forse la peggiore di quest’anno…

La Samp ha avuto un solo lampo di luce, in occasione del goal del pareggio, davvero meritevole di essere proposto alle scuole calcio, come lezione di ribaltamento del fronte d’attacco…

Doria in affanno, nella propria area piccola… palla a Candreva, che la lancia a Keita Balde, tagliando il campo da destra a sinistra… da questi a Damsgaard che lo raggiunge, con grande corsa a centrocampo… il danese vede Jankto involarsi sulla sinistra ad alta velocità… elegante controllo palla del giocatore della Repubblica Ceca e cross al bacio a centro area spezzina, dove sono già piombati lo stesso Keita e il sopraggiunto Candreva, che si è fatto tutto il campo a tempo di record, per impattare la palla, quasi in semi rovesciata e infilare Provedel…

Azione spettacolare, ma figlia unica di madre vedova…

Due parole sul mercato adesso…

Ufficializzato Torregrossa anche sul sito della Sampdoria, ecco la quasi certezza di un’altra novità, di cui abbiamo già scritto ieri nel commento alla partita, dopo che Carlo Osti aveva riferito – nel pre gara – ai microfoni di Sky, l’interesse per Sanasi Sy, terzino sinistro franco senegalese dell’Amiens, classe ’99, confermato dallo stesso Ranieri, nel post partita, specificando, anche lui, che trattasi di calciatore di prospettiva, che dovrà applicarsi per migliorare nella fase difensiva… cosa abbastanza ovvia, visto che sta giocando nella B d’oltralpe.

Ci sarà ancora spazio per un Sabelli? Sulle tracce del laterale del Brescia ci sono pure Parma, Spezia ed Empoli.

Difficile arrivare a Salva Ferrer, che ieri è subentrato a gara in corso, è nel frattempo spuntato fuori il nome nuovo del cagliaritano Paolo Pancrazio Faragò, magari oggetto di uno scambio con Depaoli, in caso di rientro anticipato di quest’ultimo da Bergamo.

Poco credibile la voce su M’Bala Nzola, che con goal e prestazioni, arriverà, questa estate, a scatenare un’asta fra chi vorrà accaparrarselo.

Quanto alle ‘news’ in uscita, si registrano voci su Jakub Jankto (indisponibile per squalifica contro l’Udinese), a quanto pare nell’occhio di alcune formazioni della Bundesliga, con la Sampdoria che potrebbe approfittarne per concretizzare una plusvalenza (al netto degli ammortamenti già fatti) e nel contempo reperire i soldi per riscattare La Gumina e poi girarlo al Pescara.