Sampdoria, in arrivo Felix Beijmo del Malmö e Lukas Klitten dell’Aalborg?

Genova. Mentre ci si appresta ad assistere a Parma-Sampdoria, al Tardini, la disamina dei convocati da Ranieri, impone un paio di considerazioni.

Esclusi, in quando in recupero da infortuni, Ferrari, Tonelli, Gabbiadini e Prelec questa è la lista:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello,Bereszyński, Colley, Regini, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Adrien Silva, Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Keita Balde, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa.

Anche a chi mastica poco di calcio, appare evidente la penuria di difensori di fascia e la necessità di un intervento “ad hoc”…Il fatto è che, probabilmente, non si è ancora provveduto all’acquisto di due nuovi interpreti, nell’indecisione degli ipotetici ritorni di Depaoli dall’Atalanta e di Murru dal Torino.

Le ultime da Bergamo danno infatti come probabile la rinuncia all’ex Chievo (che potrebbe però trovare una nuova sistemazione a Benevento) ed analoghe ipotesi vengono fatte a Torino per l’ex Cagliari (ed anche per Bonazzoli, ambito dal Crotone), per cui la dirigenza blucerchiata sta temporeggiando, prima di ingaggiare un paio di giovani (per evitare il rischio di trovarsi poi un surplus di giocatori in rosa); new entry che – stando alle ultime voci – potrebbero essere state individuate in Felix Beijmo del Malmö (a destra) e Lukas Klitten dell’Aalborg (a sinistra).