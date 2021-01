Sampdoria, il punto sui prestiti

Genova. Ci siamo, si aprono le porte del calcio mercato di gennaio e, tra i tanti compiti, Carlo Osti dovrà fare il punto sulla situazione dei giocatori dati in prestito, in quanto a fronte di qualcuno che sta andando molto bene (leggi Wladimiro Falcone e Mohamed Bahlouli al Cosenza), ce ne sono un paio per i quali sarà opportuno trovare altre sistemazioni, dato il poco spazio di cui godono attualmente rispetto alle aspettative di partenza. Stiamo parlando di Tommaso Farabegoli (adesso alla Vis Pesaro, ma che piace anche a Carpi, Fano, Padova e Sambenedettese) e Ognjen Stijepovic, finora scarsamente utilizzato dal tecnico dei grigi alessandrini, Angelo Gregucci (si parla, per il montenegrino nato a Podgorica, di un ritorno a Pistoia, dove aveva fatto bene lo scorso anno).

Analogamente sarà necessario un confronto con gli agenti degli altri prestiti e con le società che stanno usufruendo delle loro prestazioni, per constatarne eventuale soddisfazione delle tre parti.

Per brevità riportiamo, di seguito, l’elenco dei altri giocatori blucerchiati in prestito:

Federico Bonazzoli e Nicola Murru (Torino), Julian Chabot (Spezia), Jaison Murillo (Celta Vigo), Gianluca Caprari (Benevento), Fabio Depaoli (Atalanta), Ronaldo Vieira (Verona),

Felice D’Amico (Chievo), Antonio Palumbo (Ternana), Ibourahima Baldé (Foggia), Leonardo Benedetti e Andrea Tessiore (Vis Pesaro), Cristian Hadžiosmanović, (Casertana), Axel Campeol (Grosseto), Matteo Stoppa (Pistoiese), Alessio Di Nardo (Arezzo), Erik Gerbi (Teramo), Carlo Romei (Potenza), Lorenzo Sabatini (Imolese).

Fatto il punto sui giocatori dati in prestito, evidenziamo, per i lettori di Genova 24, la prima voce del 2021 relativa al possibile ingaggio di entrate Abdallahi Mahmoud, in scadenza di contratto nel prossimo giugno con l’Alaves, seguito anche da Granada e Betis Siviglia.