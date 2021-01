Sampdoria: esce Ramírez, entra Zaza?

Genova. Partiamo da una notizia resa nota direttamente dalla Sampdoria, che ha ufficializzato la risoluzione consensuale, con la Vis Pesaro, del prestito di Tommaso Farabegoli, ceduto però, nel contempo, alla FeralpiSalò, sempre a titolo temporaneo.

Passando alle illazioni, che circolano in rete, oltre a nomi già usciti del bresciano Stefano Sabelli e dello spezzino Salva Ferrer, per coprire la lacuna nel ruolo di vice Bereszyński, è sbucato fuori, a sorpresa, quello di Lorenzo De Silvestri, che magari tornerebbe anche volentieri in quel di Bogliasco, ma che difficilmente Siniša Mihajlović lascerà partire da Bologna.

C’è tra l’altro da tenere presente che, probabilmente, il “buco” non potrà essere chiuso dal “figliol prodigo”Depaoli, in quanto da Bergamo giungono voci che il terzino, che l’Atalanta sembra intenzionata a lasciar partire, sarebbe Johan Mojica, destinato a tornare al Girona.

Continua a tener banco Gastón Ramírez, con notizie diametralmente opposte… c’è chi lo vede oggetto di uno scambio col Torino, con Simone Zaza, messo dai granata sull’altro piatto della bilancia, come c’è pure chi si dice convinto di una permanenza dell’uruguaiano alla Sampdoria, con tanto di rinnovo del contratto in scadenza a giugno, come del resto hanno già fatto recentemente Augello, Ekdal e Colley… e come è auspicabile faccia presto Quagliarella.

La fila degli estimatori di Mikkel Damsgaard si sta sempre più allungando, tanto che, dopo l’Inter – che ha avuto modo di sperimentare, a proprie spese, la classe del danese – si sono messe in coda anche Juventus, Milan, Napoli, Tottenham e Bayer Leverkusen, mentre anche Jakub Jankto (diventato un altro giocatore, con gli schemi di Ranieri, rispetto a quanto visto con quelli di Giampaolo e Di Francesco) sta crescendo nella stima di alcuni team tedeschi, quali Herta Berlino ed Hoffenheim.