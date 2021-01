Saluto fascista, la Lega sospende Francesco Biamonti. Rixi: “Ma no alla caccia al mostro”

Genova. La Lega ha sospeso la militanza del consigliere comunale di Cogoleto Francesco Biamonti in attesa dell’esito della sua contestazione con tanto di querela nei confronti del sindaco Bruzzone e di alcuni consiglieri della maggioranza.

“In attesa di giustizio, la Lega ha preso la sua decisione. Biamonti è un consigliere che milita in Lega da 30 anni. Qualora si acclarassero comportamenti non accettabili per il nostro movimento che nasce con radici diverse, valuteremo l’espulsione – ha dichiarato Edoardo Rixi, commissario regionale Lega – Salvini premier, nel corso di una intervista – La Lega da sempre sostiene i valori della Repubblica e della Resistenza”.

“Per questo condanniamo però la ‘caccia al mostro’ con messaggi disgustosi sui social con minacce esplicite – ha poi concluso – Chiedo che ci sia un ritorno alla forma e alla sostanza nell’altro di un ragionamento democratico per non creare il contrario di quello che si deve difendere”.