Rsa, l’Usb pensionati a Toti: “Ridefinire il quadro normativo dei controlli nelle strutture”

Genova. Dopo l’episodio dell’Rsa di Varazze con tre oss arrestate per maltrattamenti agli anziani, l’Usb pensionati della Liguria chiede ai Comuni e alle aziende sanitarie “di implementare i controlli non solo formali e di costituire Osservatori con la partecipazione di degenti, per quanto possibile, e parenti in forma associata o singola”.

E soprattutto il sindacato chiede al governatore Toti, che è anche assessore alla salute della Regione Liguria di istituire un tavolo aperto ai sindacati e ai parenti delle persone inserite nelle strutture per ridefinire la normativa relativa ai controlli e alle verifiche all’interno delle Rsa.

“Il sistema di controllo appare troppo compiacente – dice Usb – soffermandosi spesso alle forme esteriori, le modalità di accreditamento sono troppo elastiche così come le convenzioni di posti letto non sempre impongono che siano adeguatamente assistiti da personale qualificato in numero sufficiente e contrattualmente garantito”.