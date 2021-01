Ronco Scrivia, esplode un appartamento in centro: un ferito grave

Genova. Una fortissima esplosione si è verificata questa mattina nel pieno centro di Ronco Scrivia, in via Roma, distruggendo un appartamento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: una persona sarebbe rimasta gravemente ferita e quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso del San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche carabinieri e autorità giudiziaria: la zona è stata messa in sicurezza e si stanno facendo tutte le verifiche del caso per capire le cause dell’esplosione e verificare i danni sulla palazzina.