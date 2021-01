Rivoluzione per il car sharing a Genova: sarà tutto elettrico e in modalità “free floating”

Genova. La società ligure Duferco Energia comunica di aver acquisito oggi da Aci Global Servizi il 100% delle azioni di Genova Car Sharing, società che gestisce il servizio nella città di Genova in forza di un contratto di servizio con il Comune della durata di 10 anni, con scadenza nel 2026.

Si tratta di un’operazione che porterà, a regime, importanti trasformazioni all’attuale servizio di car sharing cittadino. La flotta sarà, infatti, interamente composta da vetture full-electric Volkswagen, con un progetto che consentirà di avere un parco auto di 100 vetture entro il 2021 (le prime in primavera).

Dalla prossima estate, il servizio sarà arricchito anche dall’avvio della modalità free floating, con la possibilità di rilascio libero delle auto nell’area centrale della città. Ovviamente, verrà mantenuta anche l’attuale modalità station based con vetture posizionate in 46 punti della città.

Nel periodo transitorio fino alla messa a regime della nuova modalità di servizio, il servizio sarà ancora realizzato in parte con le attuali vetture, grazie anche alla collaborazione di Aci Global Servizi.

Negli ultimi anni Duferco aveva già avviato numerosi progetti e investimenti sulla mobilità sostenibile a Genova. Tra questi il parcheggio di Marina Porto Antico, primo parcheggio “EV ready” in Europa che consente la ricarica da tutti i 150 stalli del piano -3 e il pagamento della ricarica stessa con il ticket, l’installazione di punti di ricarica Fast Charge e Quick Charge per auto, moto e scooter elettrici presso diversi supermercati Coop Liguria e il progetto europeo “Elviten” (di cui anche il Comune di Genova è partner) che ha portato alla realizzazione di 4 aree di parcheggio nel centro della città attrezzate con 60 punti di ricarica per scooter e quadricicli elettrici, oltre a 24 bike-box.