Riforma municipi, appello dal Centro Ovest: “Sindaco, ora verranno da lei per le buche “

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da gruppi M5s e Pd in municipio Centro Ovest e dal presidente Michele Colnaghi una lettera al sindaco Marco Bucci sulla riforma dei municipi.

“Caro Sindaco,

Il Comune di Genova non è una azienda. E Lei non è il suo Amministratore Delegato.

I Municipi non sono le filiali di secondo ordine da tagliare per risparmiare.

E, peraltro, se pensa di agire come un grande capitano di impresa, ci saremmo aspettati una Sua dichiarazione ufficiale in conferenza stampa per annunciare la Sua decisione.

Invece. Il 30 dicembre, ma poteva essere anche il 15 agosto, il Suo consiglio di amministrazione abroga tutte le funzioni più importanti dei Municipi e cancella ciò che non può cambiare: il decentramento. Un pensiero affettuoso corre al Suo ultimo Assessore, forse digiuno di politica o di storia di questa città , che firma la delibera che nessuno prima aveva voluto firmare, nessuno tra i diversi assessori che hanno preso in mano la scomoda delega ai Municipi. Ci immaginiamo già il passo dopo: i Municipi non fanno niente, non servono e quindi si possono chiudere.

Ora ci permetta qualche considerazione. Ci pensi bene a cancellare i Municipi: dovrà pensare Lei a parlare alle centinaia di cittadini che ogni giorno fermano per strada il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, per chiedere informazioni, segnalare problemi o organizzare eventi piccoli o grandi.

Ci pensi: dovrà occuparsi Lei di tutte le associazioni che ancora resistono e animano i quartieri.

Ci pensi: verranno da Lei per le buche, i rami, le fermate di autobus, i cantieri, i giochi dei bambini pericolosi.

Ci pensi: verrà da Lei all’ultimo minuto il comitato che ha organizzato una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà e non sa dove andare.

O forse Lei ci ha già pensato, che sciocchi! Ha pensato che sono tutte cose inutili, che basta una app per segnalare i problemi, che i cittadini non hanno bisogno di occuparsi delle loro strade, dei loro quartieri, dei loro vicini, delle loro strade. A pensarci bene forse potremmo anche fare a meno di votare con i Consigli di Amministrazione.

Forse Signor Sindaco la prossima volta effettivamente scriviamo abrogato vicino a Comune di Genova e sostituiamo con Società per Azioni, sa che risparmio!

Michele Colnaghi

Presidente Municipio II Centro Ovest

Stefania Mazzucchelli,

Luciano Cavazzon,

Monica Russo

Assessori Municipio II Centro Ovest

Amedeo Lucia

Capogruppo PD Municipio II Centro Ovest

Fabio Alfarone

Capogruppo M5S Municipio II Centro Ovest”