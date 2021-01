Riforma dei municipi, la Lega al Centro Ovest: “Giunta giallorossa arrogante”

Genova. “La maggioranza giallorossa del Municipio Centro Ovest per l’ennesima volta si dimostra arrogante e pretestuosa oltre che autoreferenziale, perdendo l’occasione di confrontarsi democraticamente su un tema trasversalmente importante come il decentramento municipale, trovando scuse fini a se stesse per sottrarsi dalla visione di affidare maggiori competenze e fondi per il funzionamento delle ex circoscrizioni genovesi, l’ente istituzionale più vicino ai cittadini”, così il gruppo della Lega al municipio Centro Ovest.

“La Giunta Municipale in sede di commissione consiliare non ha portato alcuno spunto di confronto tematico nonostante avesse i tempi necessari per farlo, anche a seguito della commissione comunale alla quale il Presidente del Municipio ha partecipato, mentre nel consiglio municipale del giorno dopo, hanno trovato ben 21 punti di distinguo inviati pochi minuti prima dell’ inizio del consiglio a tutti i consiglieri, non hanno evidentemente voluto confrontarsi come partiti con l’Assessore competente Rosso, che come l’intera giunta comunale, si era dimostrata aperta al dialogo migliorativo della Delibera”, continua la nota.

“Una Delibera opportuna e necessaria da molti anni, che le gestioni di sinistra hanno sempre disatteso, negando la possibilità di dare capacità economica seria e competenze specifiche ai nove municipi genovesi, il Gruppo Lega del Municipio Centro Ovest insieme ai consiglieri comunali del carroccio non ha lesinato sforzi e spunti per migliorare la Delibera in questione perché gli interessi dei cittadini e del territorio vengono prima di qualsiasi altra cosa”, concludono i leghisti.