Riforma dei municipi, il Centro Ovest sospende il parere sulla modifica dello statuto

Genova. Il Consiglio municipale con 14 voti favorevoli (la maggioranza PD e M5S + LeU) ed 8 contrari (VG, FI, Lega, Cambiamo) approva l’stanza di sospensione al parere sulla delibera di giunta inerente la modifica del decentramento municipale. La notizia arriva dai gruppi di Pd e M5S al municipio Centro Ovest.

“Con la seguente istanza si chiedono all’assessore comunale al decentramento maggiori chiarimenti e delucidazioni rispetto la suddetta delibera prima di poter esprimere un parere sulla stessa”, hanno detto dal parlamentino.

“Lo statuto del Comune è la carta costituzionale della nostra città e non può essere modificato e presentato alla vigilia di capodanno, senza aver interpellato i municipi e i loro direttori essendo gli stessi oggetto della modifica”, si legge in una nota.

“Le modifiche allo statuto prevedono, in consiglio comunale, l’approvazione dei due terzi dell’aula – proseguono Pd e M5s – per tale motivo ci aspettavamo un elaborato che avesse coinvolto, in maniera trasversale, tutte le forze politiche presenti in Comune e in Municipio”.

“Si è evidenziato in Consiglio Municipale, con la presentazione di due odg allegati alla proposta di delibera, la volontà anche di alcune forze di centrodestra di modificarla in alcuni suoi aspetti – concludono dal municipio Centro Ovest – auspichiamo che questo voto serva alla giunta comunale per fare ulteriori passi indietro rispetto a questa proposta di modifica che intende svuotare i municipi dei loro poteri, delle loro risorse e delle loro funzioni”