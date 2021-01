Regione, il canale Telegram di Toti cresce: quasi cinquemila iscritti in tre mesi

Regione. Quasi 5 mila iscritti, oltre 250 news in tempo reale, più del 60% delle notifiche attivate: il canale Telegram del presidente della Regione Giovanni Toti compie 3 mesi e continua a crescere.

“Un servizio importante che ho deciso di aprire per primo tra i Presidenti di Regione – dichiara Toti – per permette ai cittadini di avere informazioni puntuali e chiare, soprattutto in questo periodo così complesso”.

Chiunque sia iscritto infatti riceve in tempo reale tramite messaggio su pc, tablet o smartphone, tutti gli avvisi legati all’emergenza Covid (bollettini giornalieri, provvedimenti presi, ordinanze, iniziative, numeri utili), messaggi di allerta meteo con tutti gli aggiornamenti e le news riguardanti l’attività di Toti come governatore della Liguria.

“Se non vi siete ancora iscritti – aggiunge il presidente – vi basta scaricare la app di Telegram, cercare ‘Giovanni Toti’ e unirvi al canale. Più vicini ai liguri, in totale trasparenza e con ogni mezzo possibile. Credo sia la prima crisi di Governo con Telegram protagonista. Mai registrati così tanti nuovi accessi come in queste ore…”.