Recco-Quinto si gioca domani alle 12, Guidi: “Noi sempre a testa alta”

Genova. Viste le avverse condizioni meteo, la gara fra Pro Recco e Iren Genova Quinto, in calendario per domani alle ore 15 a punta Sant’Anna, si giocherà invece, sempre domani, venerdì 22 gennaio, alle ore 12 nella piscina di Sori, chiaramente a porte chiuse vista l’emergenza pandemica.

Si tratta dell’ultima partita che vedrà impegnati i biancorossi nel girone A, dopo che non più tardi di sabato scorso la vittoria per 10-7, maturata sempre a Sori, sulla Rari Nantes Salerno non era bastata per ribaltare l’11-7 in favore dei campani della gara di andata. Sfida dal pronostico chiuso, quella di domani, e così i ragazzi allenati da Luccianti già dal triplice fischio dovranno concentrarsi sul girone salvezza.

“Un vero peccato come sono andate le cose sabato scorso – commenta Mario Guidi, difensore biancorosso -. Però abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, che non si arrende mai. Ci siamo dovuti fermare ad un gol dal traguardo, ma lo sport è anche questo, bisogna accettarlo e lavorare per migliorarsi. Ad esempio sui cali registrati negli ultimi due tempi di Salerno e nella terza frazione di Sori, anche se in questo contesto, in cui si gioca così sporadicamente, è davvero difficile trovare il ritmo giusto e tenere alta la tensione per tutta la partita. Con la Pro Recco sarà una sfida proibitiva, ma noi dovremo dare tutto il possibile e giocare a testa alta, senza timori reverenziali: ci arrenderemo solo al triplice fischio e solo allora inizieremo a pensare al girone salvezza“.