Recco, prorogate fino al 31 marzo le riduzioni sulle tariffe dei parcheggi

Recco. Sono state prorogate le riduzioni delle tariffe per le aree di sosta a pagamento a Recco, per i veicoli dei residenti, dei non residenti e autocaravan, lasciando invariate le tariffe per autobus, per tutto il protrarsi dello “stato di emergenza”. La delibera, approvata dalla giunta Gandolfo, mantiene la riduzione delle tariffe nei parcheggi a pagamento di Recco fino al prossimo 31 marzo:

Tariffa oraria

– € 0,50 per ogni ora di sosta per residenti o possessori di abbonamento ZSL, con possibilità di frazionamento del pagamento dopo i primi € 0,20;

– € 1,00 per ogni ora di sosta per i non residenti, con possibilità di frazionamento del pagamento dopo i primi € 0,50;

– € 0,75 per ogni ora per autocaravan intestati a residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 1,50 per ogni ora per autocaravan intestati a non residenti.

Tariffa giornaliera

– € 2,50 per residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 3,50 per non residenti;

– € 3,75 per autocaravan intestati a residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 5,25 per autocaravan intestati a non residenti.

” Allungando la riduzione delle tariffe per i parcheggi a pagamento fino al 31 marzo prossimo, intendiamo dare un ulteriore segnale di vicinanza ai cittadini – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega – e di sostegno al tessuto economico della nostra città. Un piccolo risparmio che comunque contribuisce in questo difficile momento”.