Recco, istituita la “zona scolastica” in via Marconi: si abbassa il limite di velocità

Recco. Su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, la giunta ha approvato la delibera che riguarda l’istituzione della “zona scolastica” in via Marconi, ossia la strada delle scuole dove, per garantire una maggiore vivibilità, benessere e sicurezza degli alunni, negli orari di ingresso e uscita le auto in circolazione dovranno osservare un limite di velocità inferiore a quello previsto per le strade del centro abitato.

Il provvedimento, che scaturisce dalla presenza di un consistente traffico pedonale e veicolare nei pressi delle scuole, va ad aggiungersi alla chiusura temporanea di via Massone durante l’uscita degli alunni, alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato collocato nell’intersezione tra via Marconi e via Massone e di un altro attraversamento pedonale in corrispondenza della nuova area di ingresso e uscita in via Marconi.

“La zona scolastica – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – nasce con l’obiettivo di porre in sicurezza i percorsi da casa a scuola ed aumentare la sicurezza dei bambini e dei loro genitori soprattutto durante l’ingresso e l’uscita dagli istituti di via Marconi e di via Massone. Inoltre raggiungere la scuola a piedi, in bici o con altro mezzo sostenibile sarà più facile se nei pressi dell’istituto scolastico riusciremo a creare maggiori condizioni di sicurezza. Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega”.