Recco, ecco le nuove regole per la raccolta differenziata valide dal 1° febbraio

Recco. Le seimila famiglie del comune di Recco stanno ricevendo, in cassetta postale, il volantino (scaricalo qui) con indicate le nuove modalità di conferimento per il vetro, la plastica e i metalli.

Dal 1° febbraio, il nuovo servizio prevede di unificare la raccolta degli imballaggi di alluminio e di acciaio insieme alla plastica nel sacchetto dedicato, che dovrà essere esposto in strada accanto ai contenitori per i rifiuti. Il vetro, invece, andrà inserito da solo nell’apposito cassonetto.

“I cittadini sono chiamati a modificare le loro abitudini. Si tratta di un passaggio fondamentale per aumentare la percentuale di raccolta differenziata. A fronte delle novità che saranno progressivamente introdotte e comunicate, il nostro invito è di continuare a separare i rifiuti in modo corretto e non ad abbandonarli. Rispettiamo l’ambiente e diventiamo esempio di civiltà” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.