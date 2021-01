Recco, divieto di transito in via del Castello per un intervento sulla condotta idrica

Recco – Lunedì 25 ottobre sarà interdetto il transito veicolare in via del Castello, in corrispondenza del civico 51, dalle ore 9 fino a termine dei lavori previsto per le ore 16 circa. Il provvedimento viario è stato disposto per consentire a Iren l’esecuzione di un urgente intervento di riparazione alla condotta idrica.

Il divieto di transito è stato posizionato a ridosso del tratto di strada interessato ai lavori mentre la segnaletica di preavviso di chiusura strada è stata collocata nelle seguenti località:

– in via Privata Gaggianego all’intersezione con via Cavour (SS1 Aurelia);

– sulla via Cornice Golfo Paradiso per i veicoli aventi provenienza Megli e provenienza Polanesi, almeno 200 mt. prima dell’intersezione con via del Castello;

– segnaletica indicante il divieto di transito in via del Castello intersezione con via Montefiorito;

– segnaletica indicante il divieto di transito in via del Castello intersezione via Cornice Golfo Paradiso.

“Nella giornata di oggi sono stati installati i cartelli stradali alle estremità della via per informare i cittadini. Lo scavo per la riparazione verrà eseguito in mattinata, mentre il ripristino dovrebbe essere terminato nel pomeriggio” fanno sapere il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega.