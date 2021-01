Rapallo, uno skate park e una parete per arrampicata in via Don Minzoni

Rapallo. Ha avuto luogo questa mattina una riunione preliminare per definire le modalità di riqualificazione di un’area esterna di proprietà comunale in via Don Minzoni, in cui attualmente è presente un campo da basket adibito anche a pista di pattinaggio.

Il progetto prevede la creazione di un’area ludico sportiva multifunzionale, costituita da uno “skate park” , ovvero di una struttura in cui poter praticare attività legate allo skateboard, da una pista di pattinaggio e da una parete per arrampicata.

“Sono soddisfatto di come sta procedendo l’iter per la creazione di questa area polisportiva. Ringrazio il consigliere con incarico allo sport Vittorio Pellerano per aver ascoltato e cercato una soluzione ai desideri di tanti ragazzi della nostra città – commenta il sindaco Carlo Bagnasco – mai come oggi è di fondamentale importanza consentire ai giovani di praticare sport, soprattutto quello all’aperto. Grazie alle competenze dell’assessore al bilancio Antonella Aonzo e dei nostri tecnici il progetto, nonostante sia in fase iniziale, ha già basi molto solide e potrà essere portato a termine in tempi brevi”.