Quezzi, auto sbanda e rompe tubo del gas: strada chiusa e vigili del fuoco in azione

Genova. Via Fereggiano, a Quezzi, è stata chiusa temporaneamente intorno alle 11 di questa mattina (riaperta alle 11e30) per consentire un intervento di messa in sicurezza di una tubatura del gas da parte dei vigili del fuoco.

Un’automobile ha sbandato, autonomamente, ed è finita contro la condotta provocando una falla. Non ci sono stati feriti ma per consentire l’intervento di pompieri e Ireti è stata chiusa precauzionalmente la via.

Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico. Il fatto è accaduto all’altezza del civico 95.