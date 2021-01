Quattro affermazioni liguri nella regata Pusiano Winter Challenge

Genova. Buon avvio di stagione per le società liguri impegnate ad Eupilio in occasione del Pusiano Winter Challenge, manifestazione sulla lunga distanza (6 chilometri) organizzata per aprire il 2021 rompendo finalmente la monotonia dell’allenamento autunnale e invernale.

Due ori e un argento per il Rowing Club Genovese. Sofia Tanghetti, Maria Ludovica Costa, Annalisa Cozzarini e Alessandra Derme vincono nel 4 di coppia con il tempo di 22:29:10. Seconda vittoria di giornata firmata da Giacomo Costa, Tommaso Rossi, Mario Prato e Francesco Polleri che, nella stessa specialità, si affermano con il tempo 20:01:90. Bene anche il quattro di coppia Pesi Leggeri di Andrea Chiappini, Andrea Devoli, Filippo Brissolari ed Ermanno Virgilio, che vanno a chiudere il percorso in seconda posizione dietro alla Canottieri Monate, con 21:27:10.

La Canottieri Sampierdarenesi, un oro e due argenti, può andar fiera della prestazione del 4 di coppia Junior. Simone Sanna, Diego Fontanella, Danilo Costa e Giovanni Marcenaro vincono la loro prova. Il 4 di coppia Ragazzi, composto da Lorenzo Serafino, Federico Gilioli, Lorenzo Reasso e Jacopo Mascherin (Amici Fiume), è secondo, così come Jacopo Cappagli nel singolo Cadetti.

L’Elpis Genova è prima nell’otto Junior (Federica Cacciacarne, Federico Morbelli, Giorgio Cogliolo, Filippo e Giacomo De Sena, Alessandro Gromi, Alessandro Tintis, Matteo Ottaviani, tim. Luca Bertorello) e conquista un argento (Valentina Cacciacarne, Asia Loccisano, Michelle Rizzini, Erica Toscano).

Il Club Sportivo Urania ben figura nel 4 di coppia Ragazzi con il bronzo di Emanuele Artuso, Riccardo Fossa, Nicolò Frisoni e Lorenzo Gazzini. La LNI Sestri Ponente sale sul podio con Irene Dominici, terza nel singolo Cadetti.