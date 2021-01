PSA Olympia, debutto al PalaFigoi da incorniciare: netto 3-0 al Nottolini

Genova. Dopo l’esordio vincente in Serie B1 della settimana scorsa nell’ostica trasferta di Acqui Terme, la PSA Olympia debutta tra le mura casalinghe del PalaFigoi nel modo migliore possibile con un’altra bella vittoria.

Le gialloblù regolano in tre set senza storia la sfida contro le toscane di ToscanaGarden Nottolini: il primo finisce 25-13, il secondo 25-15 ed infine il terzo 25-15.

Le ragazze guidate da coach Zanoni interpretano bene la partita sin da subito e sfoderano una prestazione di assoluto livello senza avere alcun calo contro un avversario non affatto facile, anch’esso vincente nella prima uscita stagionale contro Timenet Empoli.

Al settimo cielo il patron Giorgio Parodi dopo la seconda vittoria consecutiva: “È stata un’eccellente partita contro un’ottima squadra, ma noi oggi abbiamo dato il massimo. Devo essere sincero, fare due su due è tanta roba, posso dire che come neopromossa non posso lamentarmi. Faccio i complimenti a tutto lo staff tecnico composto da Matteo Zanoni, Paolo Corrado e Luca Venturini che lavora molto bene e a tutte le ragazze che settimanalmente non mollano il colpo”.

Molto soddisfatto anche Matteo Zanoni: “Sono molto contento perché abbiamo interpretato bene la partita sin da subito, alle ragazze ho chiesto una prova di carattere, sono tutte di grande qualità. Essere riusciti a dare continuità alla vittoria di Acqui era importante perché comunque sarà un campionato lungo e mettere fieno in cascina è una cosa molto importante”.

Sfruttato al meglio il fattore campo, la PSA Olympia nella terza giornata di campionato avrà l’opportunità di ripetersi al PalaFigoi contro la toscana FGL Pallavolo Castelfranco, squadra che ha ottenuto nelle prime due giornate bottino pieno proprio come le leonesse genovesi.

L’appuntamento è sabato 6 febbraio alle ore 17. Tutti i tifosi gialloblù potranno collegarsi alla pagina Facebook Olympia PGP Volley Voltri per seguire la diretta streaming della partita.