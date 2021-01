Propata, capannone pieno di fieno in fiamme: intervento difficile per i vigili del fuoco

Genova. Un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio all’interno di un capannone agricolo nei pressi di Propata, nell’alta Val Trebbia.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Genova: le operazioni sono particolarmente difficili per l’ubicazione dello stabile e per le condizioni meteo particolarmente rigide. In pochi minuti praticamente tutto il fieno stipato ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Secondo le prime informazione giunte dal luogo dell’incidente, non risultano feriti o comunque persone direttamente coinvolte nell’accaduto