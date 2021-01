Primo giorno di apertura per il nuovo Sportello Comunista in Valpolcevera

Genova. Porte aperte da oggi per la prima volta lo Sportello Comunista nato in via Garello, a Certosa. Sarà attivo ogni sabato, fino a quando sarà consentito dalle normative, dalle 9e30 alle 11e30.

Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza COVID, diversi cittadini sono stati ricevuti e supportati nell’affrontare le tematiche di cui lo sportello si occupa (per esempio: bonus luce, acqua, gas, ISEE, invalidità e pensionamento).

“Grazie alla dedizione dei nostri compagni – dicono dalla Segreteria Partito Comunista Italiano – Federazione di Genova – È stato un piacere proporre questa iniziativa e rimane un piacere poterla finalmente avviare, con la speranza di continuare ad aiutare, rafforzando la nostra presenza nei territori e dando sostegno alla cittadinanza”.

Il servizio è completamente gratuito. Lo sportello invita i cittadini a chiamare o mandare un messaggio al numero +39 347 476 2517 per prenotare un appuntamento, così da evitare assembramenti e garantire la minima possibilità di contagio.