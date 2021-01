Presunta privatizzazione dell’Rsa Celesia, la Asl3 “smentisce categoricamente”

Genova. La Asl3 replica alla Cgil dopo la nota di allarme inviata dal sindacato in merito a un presunta privatizzazione dell’Rsa Celesia di Rivarolo.

“Con riferimento al comunicato stampa della Fp CGIL relativo a un presunto progetto di privatizzazione della RSA Celesia – spiega l’agenzia sanitaria – Asl3 smentisce categoricamente quanto riportato nella nota precisando quanto segue.Presso l’Ospedale Celesia sono presenti due strutture RSA a gestione diretta da parte di ASL 3”.

“Nell’ambito della RSA per post Acuti, ubicata al primo piano della struttura, sono presenti, in affiancamento al personale infermieristico di ASL 3 al fine di garantire ai pazienti la necessaria assistenza domestico-alberghiera, gli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) che sono forniti da società terza individuata con gara regionale. Questo in attesa che siano completate a breve le procedure concorsuali, attivate con bando regionale nel 2019 da A.LI.SA, per l’acquisizione di 274 O.S.S.