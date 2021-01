Portofino, frana sulla casa dell’ex sindaco Devoto: “E’ andata bene”

Portofino. Probabilmente a causa delle piogge degli ultimi giorni una frana si è staccata questa notte da un versante della collina alle immediate spalle di Portofino.

Nello smottamento, per fortuna limitato, alcune rocce sono cadute sull’abitazione dell’ex sindaco Giorgio Devoto. Gli inquilini dell’abitazione stanno bene e anche i danni sono limitati.

In mattinata sul posto il sindaco Matteo Viacava che insieme al geologo del Comune Francesco Faccini ha effettuato un sopralluogo. Domattina sarà effettuata una perizia tecnica per capire se e come sia necessario mettere in sicurezza il versante.

“Non c’è alcun pericolo – spiegato il sindaco – e non ci saranno evacuazioni”. Si tratta di un terreno privato.