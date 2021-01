Più di quattromila paia di occhiali contraffatti, la polizia locale sequestra merce cinese in un negozio

Genova. Sequestrati 4348 paia di occhiali da sole, tutti di produzione cinese, recanti il marchio “CE” non conforme o apposto senza aver prima ottenuto la relativa “dichiarazione di conformità”, ma anche una piccola quantità di occhiali da vista non conformi e potenzialmente dannosi per la salute.

Lo annuncia la Polizia locale in attuazione dell’attività delegata dalla locale procura della Repubblica ed eseguita dal reparto di sicurezza urbana. L’operazione è stata chiamata “Mr Magoo” in onore del personaggio dei cartoni animati che per la sua forte miopia finiva sempre in situazioni pericolose.

Perquisiti i locali di un’attività commerciale in salita San Paolo 23 rosso. Tale attività ha avuto origine da un precedente sequestro di occhiali da vista premontati, risultati non conformi alla normativa e con il marchio “CE” contraffatto.

Gli occhiali da sole, classificati dalla normativa europea come dpi (dispositivi di protezione individuale), per poter essere impressi con il marchio “CE” (obbligatorio per legge) devono essere sottoposti a una serie di analisi tecniche che certifichino la conformità alla normativa europea vigente, volta alla salvaguardia della salute.

La marcatura “CE” corrisponde un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, che include anche l’applicazione di un simbolo con le lettere “CE” sul prodotto oggetto di marcatura. Essa è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione europea, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformità (o di prestazione nel caso dei prodotti da costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.