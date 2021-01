“Pirati da salotto”, con Balbontin, Bianchi, Casalino e Ceccon risate assicurate anche stando sul divano

Genova. Si può fare uno spettacolo di cabaret senza il riscontro della risata immediata del pubblico? Senza gli applausi a scena aperta che sottolineano le battute più efficaci? L’effetto inizialmente è straniante, ma se sul palco ci sono dei professionisti di razza come i “Pirati dei Caruggi” un’ora e mezza di spettacolo fila via bene anche se manca quel legame fondamentale che si crea dal vivo tra platea e comico.

“Pirati da salotto” è l’ultimo esperimento di questo tipo promosso dal Politeama Genovese (il primo era stato il 26 dicembre con i Bruciabaracche, mentre il 31 dicembre era toccato a Maurizio Lastrico). Un esperimento riuscito, a giudicare dall’effetto prodotto su chi scrive: risate e divertimento trasmesse attraverso lo schermo del computer (lo spettacolo si può vedere anche su Smart Tv).

Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon sono un quartetto ormai rodato e si vede. Tutti hanno avuto esperienze teatrali e televisive e l’interazione con la telecamera (a volte con gli stessi cameramen) è risultata naturale.

In qualche modo, comunque, l’apprezzamento del pubblico è arrivato: migliaia le emoticon e i commenti in diretta tramite Facebook. Non vi riveliamo la scaletta, ma ci sono tutti i loro cavalli di battaglia, qualcuno adeguato anche ai tempi del Covid.

Uno spettacolo ben gestito dal punto di vista della regia e dell’audio che si può vedere sino alle 23.45 del primo febbraio acquistando il biglietto direttamente sul social network.

Prossimo appuntamento coi Bruciabaracche il 13 febbraio per uno speciale San Valentino.