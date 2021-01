Piazza Raggi, ruba di notte nel cantiere edile: 41enne genovese in manette

Genova. E’ stato visto e fermato dai carabinieri del radiomobile ieri in tarda serata mentre si allontanava da un cantiere in piazza Raggi di proprietà di “Iren” dove si era introdotto, dopo aver tirato giù una paratia, per rubare alcuni attrezzi edili.

Protagonista un 41enne genovese, con precedenti penali. L’uomo, per fuggire ha anche spinto e insultato i militari che, dopo averlo immobilizzato lo hanno perquisito trovandolo in possesso di una dose di “eroina”.

L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, oltraggio e resistenza. Questa mattina dopo la convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.